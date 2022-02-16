Meksika'da Gazetecilerin Öldürülmesi Protesto Edildi - Haberler
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Meksika'da Gazetecilerin Öldürülmesi Protesto Edildi

DailyMotion.com - Güncel
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de gazetecilerin öldürülmesi protesto edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de gazetecilerin öldürülmesi protesto edildi. İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen protesto eyleminde yüzlerce hak savunucusu ve gazeteci biraraya geldi. Son dönemlerde gazetecilere yönelik saldırıların arttığı ülkede 2022 yılının başından bu yana 5 gazeteci öldürüldü. Ülkedeki gazeteci cinayetlerinin yüzde 90'ından fazlası hala 'faili meçhul'.

DailyMotion.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Mexico City, Protesto, Sonora, Güncel, Haberler

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