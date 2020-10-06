Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu
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Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu

06.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:18
Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu

Meksika'da 2 ayrı kamyon kasasında 12 cesedin tespit edildiği bildirildi.

Meksika'da 2 ayrı kamyon kasasında 12 cesedin tespit edildiği bildirildi.

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zacatecas eyaletine bağlı San Luis Potosi kentinde, 2 ayrı kamyon kasasında 2'si kadın toplam 12 kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin üzerinden suç örgütü tarafından bırakılmış mesaj içerikli notların bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığının altı çizildi.

Açıklamada, cesetlerin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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