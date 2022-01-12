Mekke'nin Fethi'nin 1392. yıl dönümü olması vesilesi ile bir program düzenlendi

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılıç, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nden sonra konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İslam dininin hoşgörü dini olduğunu belirterek 630 yılında Mekke'nin Fethi sırasında Mekke'de yaşayan müşriklere karşı Peygamber Efendimiz 'in göstermiş olduğu hassasiyet ve hoşgörünün bunun en güzel kanıtı olduğunu ifade etti.

İslamiyet'i doğru anlayarak yaşamanın, başkalarının ayıplarını araştırmak yerine kendi ayıplarımızı görmemiz gerektiğinin, tam anlamı ile teslimiyeti ve tevekkülü idrak etmenin önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, "İnsanlara gönül cenneti içerisinde bakmamız önemlidir" dedi.

Mekke'nin Fethi'nin insanlık tarihi açısından önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Gürkan, " Mekke'nin Fethi'nin 1392. Yıl dönümünün tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Mekke'nin Fethi konulu konferanslarını sunan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Peygamber Efendimiz'in hayatı ve yaşadığı devrin özellikleri hakkında kısaca bilgiler verdi. Efendimizin devlet yönetme biçimi ve stratejisi hakkında da bilgiler veren Artan, "Özellikle Mekke'nin Fethi ve sonrasında orada yaşayan diğer dinlere mensup toplumlara karşı hoşgörü ile yaklaşılması konusunda ortaya koyduğu mükemmel iradenin günümüz yöneticileri, toplumları ve bireyleri için örnek alınması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Çünkü toplumların bir arada olması, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının temel unsuru hoşgörüdür" dedi.

Konferansın akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Tasavvuf Musikisi ekibi tasavvuf musikisi dinletisi ve sanatçı İlhami Çelik'in seslendirdiği Mekke konulu ezgiler katılımcılar tarafından büyük bir beğeni aldı.

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