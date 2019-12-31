Mekke'nin Fethi Aşkale'de kutlandı

31.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:26

Aşkale Ülkü Ocakları'nca Mekke'nin Fethinin 1390.yılı düzenlenen programla kutlandı.



Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa ilçe Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, MHP ilçe Başkanı Toksöz Kartal, Aşkale Ülkü Ocakları Başkanı Muharrem Heybeli ve vatandaşlar katılım sağladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması il başlayan programda Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti



Aşkale Ülkü Ocakları Başkanı Muharrem Heybeli, konuşmasında Mekke'nin fethinin, Müslümanların eline güç geçtiğinde nasıl davranması gerektiğinin en güzel örneği olduğuna dikkati çekerek, "Zulüm müşriklerin işidir. Oysa adalet, sevgi, merhamet, Müslüman'ın işidir. Hazreti Peygamberimiz zulüm nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye 10 bin askerle gelip, 'Bir kişinin burnu bile kanamayacak' diye talimat verecek kadar merhametlidir. Mekke'nin fethindeki ruhu günümüze taşımak istiyoruz. Bugün karşımızdaki insanlara neden merhamet gösteremiyoruz? Bunu düşünmek lazım." diye konuştu.



Düzenlenen programda ' Yarına çıkmaya senetin mi var' adlı tiyatro oyunu sergilendi.



Gecenin finalinde ise Mehmet Öksüzer şiir dinletisi ile sahne aldı. Öksüzer seslendirdiği birbirinden güzel şiirlerle duygusal anlar yaşatarak katılımcıları mest etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA