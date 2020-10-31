Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı
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Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

31.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:56

uudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı.

uudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı. Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi. Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

-İHA-

Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı
Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı
Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı
Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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