Meke Gölü'nde kar güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meke Gölü'nde kar güzelliği

Meke Gölü'nde kar güzelliği
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü, bölgedeki yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluşturdu.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü, bölgedeki yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlar da göle akın ederek ilk kar yağışının tadını çıkardı. Göl kenarında yürüyüş yapanların yanında fotoğraf meraklıları da bu güzel görüntüleri kaçırmadı.

Gölü ziyaret gelenler, çay demleyip keyifli anlar yaşadı.

Gölü ziyarete gelen Selim Taşdemir, "Göl, kar ile başka bir güzel oldu. Hem stres attık hem de keyifli dakikalar yaşadık. Bu harika görüntüyü kaçırmadığımız için mutluyum." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Karapınar, Konya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title