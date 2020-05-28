Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kim? Mekanik 2: Suikast filmi konusu ve fragmanı Jason Statham'ın büyük başarı ile sergilediği aksiyon filmlerinden biri olan Mekanik 2: Suikast filmi; Statham'ın can verdiği Arthur Bishop'ın, suikastçiliği bıraksa da sevgilisini kurtarmak için eski işine dönerek girdiği tehlikeleri konu ediniyor. İşte, Mekanik 2: Suikast filmi detayları...

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones'in başrollerde yer aldığı Mekanik 2 Suikast filminin yönetmenliğini, Dennis Gansel yürütüyor. Proje 2016 yılında vizyona girdi. Aksiyon/gerilim türündeki Mekanik 2 Suikast filmi oyuncuları haberimizde. Sinema ile ilgili her şey için tıklayın... MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI Eski günlerini, karanlık işleri geride bırakarak sevdiği kadınla sıradan bir hayat sürmeyi amaçlayan Arthur Bishop, yeniden suikast işine başlamak zorunda kalır. Aksiyon dorukta olan Mekanik 2: Suikast filminin oyuncu kadrosunda: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr, Yayaying Rhatha Phongam, Allan Poppleton, Natalie Burn, Rachel O'Meara, Tomer Oz, Aaron Brumfield, Raicho Vasile, Damian Mavis, Eoin O'Brien, Katrina Grey, Bonnie Zellerbach, Suman C. Tharan gibi isimler yer aldı. MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verse de kötü ve gizli güçler Bishop'ın peşii bırakmaz. Sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.