Meizu 17th Özellikleri Resmileşti
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Meizu, Teknoloji

Meizu 17th Özellikleri Resmileşti

Meizu 17 lansmanı çok yakında yapılacak. Meizu 17th özelliklerine ilişkin sızıntılar ve söylentilerin ardından resmi bilgiler gelmeye başladı.

17.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:53
Meizu 17th Özellikleri Resmileşti

Meizu 17 lansmanı çok yakında yapılacak. Meizu 17th özelliklerine ilişkin sızıntılar ve söylentilerin ardından resmi bilgiler gelmeye başladı. Meizu 17th özelliklerinin bazıları Çin mikroblog sitesi Weibo'da paylaşıldı. İşte onaylanan Meizu 17th özellikleri

Çin merkezli tüketici elektroniği şirketi Meizu, 2020 amiral gemisi telefonu Meizu 17th lansmanına hazırlanıyor. 22 Nisan 2020 tarihinde Meizu 17th resmi olarak tanıtılacak ve cihazın tasarımından teknik özelliklerine ve fiyatına her şeyi öğrenmiş olacağız. Üst seviye model olacağından Meizu 17th özellikleri ve fiyatı merak konusu. Şirket, cihazın birkaç özelliğini popüler mikroblog sitesi Weibo üzerinden paylaştı.

Meizu 17th Özellikleri

Weibo gönderisi, Meizu 17th tasarımı ve özelliklerine ilişkin bilgiler veriyor. Meizu 17, ekranında delik çentik bulundurmasıyla yüksek ekran gövde oranına sahip akıllı telefonlar arasında olacak. Ekran kenarlarının kavisli ve tasarımın genel olarak diğer Meizu telefonlara benzediği, farksız olmadığı görülüyor. Cihazın çerçeveleri de ince. Tasarım detaylarından sonra gelelim donanıma. Telefon, kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini taşıyor. Bilmeyenler için, X55 5G modem sayesinde daha hızlı bant genişliğine sahip bir 5G işlemci. Bu modem, 2457Mbps'e kadar indirme hızı sağlıyor ve SA/NSA çift mod 5G ağını destekliyor. Cihaz, 5G bağlantısı açıkken bile telefonun tüm gün boyunca dayanmasını sağlayacak 4500 mAh batarya ile geliyor.

Meizu 17, en iyi ayarlanmış ağ hızı ve batarya ömrü performansını bulmak için cihazın bağlantılar arasında akıllıca geçiş yapmasını sağlayan mSmart teknolojisi ile geliyor. Başka bir deyişle, bu teknoloji uzun süreli kullanımda pil ömrünü uzatmaya veya ihtiyaç duyulduğunda daha yüksek indirme hızları elde edilmesine yardımcı olabilir. Cihaz, ayrıca 4151Mbps'e kadar indirme hızı sunan Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bağlantı noktasında daha fazla stabilite, daha düşük gecikme süresi ve daha fazlasını getiriyor.

Meizu 17th Ne Zaman Çıkacak?

Meizu 17'nin 22 Nisan'da duyurulması planlanıyor.

Kaynak: Tamindir

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