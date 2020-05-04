Meizu 17 Özellikleri Paylaşılmaya Devam Ediyor
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Meizu 17 Özellikleri Paylaşılmaya Devam Ediyor

Meizu 17 Özellikleri Paylaşılmaya Devam Ediyor
04.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:32

Meizu 17 tanıtımına sadece 4 gün kaldı. Meizu 17th lansmanına az kala yeni bilgiler geldi. Raporlar, Meizu 17 serisinin özel bir ekranla geleceğini gösteriyor.

Meizu 17 tanıtımına sadece 4 gün kaldı. Meizu 17th lansmanına az kala yeni bilgiler geldi. Raporlar, Meizu 17 serisinin özel bir ekranla geleceğini gösteriyor. Onaylanan Meizu 17 özellikleri haberimizde.

Meizu 17th serisi amiral gemilerinin tanıtımına bir haftadan kısa bir süre kaldı. Meizu 17 özelliklerine ilişkin sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak telefonun özel bir Samsung Super AMOLED ekran ile geleceği doğrulandı. Öncesinde panelin 90Hz yenileme hızını destekleyeceği ve 32 megapiksel selfie kamerasını barındıran delikli çentik olacağını öğrenmiştik. Meizu 17'nin NFC bağlantısını destekleyeceği, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı, UFS 3.1 depolama, 64MP ana kamera, 30W hızlı -kablolu- şarjı destekleyen 4500 mAh batarya ile geleceği kesin. Telefonun Pro modeli kablosuz şarjı destekleyecek ve seramik kasaya sahip olacak. Ayrıca özel bir yeşil renk (azure green) ile gelecek.

Meizu 17 Özellikleri

Ekran: 1080 x 2340, 6.7 inç, 480ppi, AMOLED

Bellek: 8GB RAM (LPDDR4x)

Depolama: 128GB/ 256GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Grafik İşlemci: Adreno 650

Batarya: 4500 mAh

Meizu 17 Pro Özellikleri

Ekran: 1080 x 2340, 6.5 inç, 480ppi, AMOLED

Bellek: 8GB/ 12GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB/ 256GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Grafik İşlemci: Adreno 650

Batarya: 4500 mAh (Super wireless mCharge teknolojisi)

Kaynak: Tamindir

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