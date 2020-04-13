Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman? Merakla beklenen Meizu 17 akıllı telefonun lansman tarihi ve özellikleri ile ilgili söylentiler devam ediyor. Çin merkezli teknolojisi üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonu Meizu 17'yi 26 Nisan tarihinde tanıtacağı söyleniyor.

Merakla beklenen Meizu 17 akıllı telefonun lansman tarihi ve özellikleri ile ilgili söylentiler devam ediyor. Çin merkezli teknolojisi üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonu Meizu 17'yi 26 Nisan tarihinde tanıtacağı söyleniyor.

5G özelliğine sahip olması beklenen akıllı telefon, şirketin piyasaya süreceği ilk 5G destekli telefon olma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra Meizu 17 akıllı telefonun 8GB/ 12GB RAM ve 128GB/ 256GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sunulacağı da söylentiler arasında. Telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağı belirtiliyor.

Meizu 17 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Söylentilerin haricinde yeni akıllı telefon Meizu 17'nin görüntüleri de yayılmaya başladı. Ortaya çıkan ön yüz görüntülerine göre, telefon ön kamerası ekrana gömülü, sağ üst köşede yer alacak şekilde tasarlanmış. Kamera tasarımıyla Meizu 17, pek çok telefondan çok daha farklı görünüyor. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise batarya göstergesinin ön yüz kamera kısmına yerleştirilmiş olması. Meizu firması, bu sayede ekranda yer açarken, kameranın bulunduğu alanı da akıllıca bir şekilde değerlendirmiş. Batarya halkası ön yüz kamerasının çevresini sarıcak şekilde tasarlanmış ve hemen yan kısmında % olarak kalan pil oranı göstergesi konulmuş.