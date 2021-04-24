Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Güncel

Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatılan tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı vatandaşlara konser verdi.

Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatılan tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı vatandaşlara konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatmak etkinlik düzenledi. Tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı, çalıp seslendirdiği marşlarla vatandaşlara konser düzenledi.

Kutlamalara polis, jandarma ve zabıta ekipleri de Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı sürücüler de konvoya eşlik etti. Sesi duyan genç yaşlı, kadın erkek 7'den 70'e herkes balkon ve pencerelere çıkarak coşkuya ortak oldu. Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonları ile de görüntüledi. İftar sonrası başlayan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu
Mehter takımlı '23 Nisan' coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ömer Ali Ünal Karaman Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 00:32:10. #1.14#

title