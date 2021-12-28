Mehmetçikle Bir Araya Gelen Vali Dr. Ozan Balcı'ya 6 İkiz Kardeş Sürprizi

TOKAT (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığında mehmetçiklerimiz ile bir araya gelerek yemek yiyen Vali Dr. Ozan Balcı, burada bir sürpriz ile karşılaştı.

2001/3 ve 4 tertip olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığında 6 ikiz kardeşin aynı birlikte omuz omuza vatani görevlerini yerine getirdiklerini öğrenen Vali Dr. Ozan Balcı, kardeşleri tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgut Alp'ın da katıldığı programda Mehmetçiklerle yemek yiyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Bir tesadüf eseri 6 ikizin Tokat'ta askerlik görevlerini yaptığını öğrendim. Kendileriyle tanışmaktan çok mutlu oldum. Tüm mehmetçiklerimize vatan görevlerinde kazasız belasız, hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Allah onlara kaza bela vermesin. Sağlık afiyet versin. " diye konuştu. 28 Aralık 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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