Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı
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Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı

Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, Mehmetçik ve güvenlik korucuları tarafından ormanlık alanda bulundu.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, Mehmetçik ve güvenlik korucuları tarafından ormanlık alanda bulundu. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ikinci bayramı yaşadıklarını dile getirerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesinde ikamet eden 3 yaşındaki H.C., evlerinin bahçesinde oynadığı sırada kimsenin olmadığı bir anda evden uzaklaşarak gözden kayboldu. Çocuklarının evde olmadığını fark eden ailesi, küçük çocuğun komşulara gidebileceğini düşündü. Çocukların komşularında da olmadığını fark eden ailesi ve yakınları daha fazla zaman kaybetmeden durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Mahallenin dört yanında çocuğu arayan ilçe jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları aramalarını ormanlık alana yoğunlaştırdı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik arama sonuçlarının ardından küçük çocuk, mahalleye 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Küçük çocuğu kucaklayarak su veren jandarma ekipleri, çocuğu ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etti.

Jandarma ekiplerinin gayretli çalışması sayesinde çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ikinci bayramı kendilerine yaşatan güvenlik güçlerine teşekkür etti. - MARDİN

Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı
Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı
Mehmetçik, kayıp çocuğu bularak ailesine ikinci bayramı yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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