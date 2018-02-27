Mehmetçik Afrin'de Destan Yazıyor

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Mehmetçiğin Afrin'e huzur, barışın gelmesi için terör örgütlerinden bölgeyi temizlemeye devam ettiğini, Mehmetçiğin tek bir sivilin dahi zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterildiğini söyledi.

Milletvekili Polat, Zeytin Dalı Harekatının Başkomutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ile icra edildiğini ifade ederek, "Şu zamana kadar 500 bin metrekarelik bir alan PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerinden temizlendi. Kahraman Mehmetçiğimiz, tabiri caiz ise 'Kuyumcu titizliğinde', 'Karış karış' ilerliyor. Çünkü bölge halkına zarar verilmemesi için canla başla çalışıyor. Bizim ordumuz asla ve asla sivil vatandaşlara zarar vermez, bazıları iftara atıyor. Ama attıkları iftiralara kimse inanmıyor. Çünkü yayınlanan görüntü ve fotoğraflar, geçmişteki başka olaylarda çekilmiş,kamuoyunu yanıltmak için montelenmiş olaylardır. Afrın,a huzur ve barışın gelmesi için terör örgütlerinden bölgeyi temizlemeye devam ediyor. İnşallah bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi hem Kilis hem de Türkiye için çok önemlidir. İlimizin güvenliği ve ülkemizin güvenliği için yapılmaktadır.Allah ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu. - KİLİS