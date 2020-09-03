Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında, mesleği ne?
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Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında, mesleği ne?

Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında, mesleği nedir merak edildi.

Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında, mesleği ne?
03.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:14

Gurme Mehmet Yaşin'in kullandığı araç, sapaktan döneceği sıradan arkadan gelen aracının vurması sonucu kaldırıma çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Yaşin, taksiye binerek olay yerinde uzaklaştı. Üzücü olay sonrası Mehmet Yaşin kaç yaşında, mesleği ne ve Mehmet Yaşin kimdir konuları araştırıldı.

MEHMET YAŞİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1950

Kaç yaşında: 70yaşında

Nereli: Ankara, Türkiye

Mesleği: Gurme gezgin, yazar.

YAŞAMI

Yaşin 1950 yılında Ankara'da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970'li yıllarda gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. "Atlas" dergisini çıkardı. Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu'nun genel müdürlüğünü yaptı. Bazı televizyon kanallarına belgesel hazırlayan Mehmet Yaşin, beş yıl boyunca Doğan Kitap'ın genel müdürlüğünü yaptı. Yaşin her hafta Hürriyet gazetesinde gezi yazısı ve çeşitli dergilerde yeme-içme üzerine yazılar yazmaktadır. Ayrıca, CNN Türk kanalında "Yol Üstü Lezzet Durakları" adlı programı hazırlayıp sunmaya devam etmektedir.

DOĞAN KİTAP TARAFINDAN YAYIMLANAN ESERLERİ

• Yakınname/ Mayıs 2006/ 2. baskı Haziran 2006

• Uzakname/ Mart 2004/ 3. baskı Haziran 2004

• Lezzet Durakları/ Şubat 2007/

• İstanbul Lezzetleri/ Nisan 2012/

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