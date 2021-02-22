Mehmet Uygar Aksu kimdir, kaç yaşında? MUA lakaplı Youtuber Mehmet Uygar Aksu hayatı ve biyografisi!

Omegle üzerinden çektiği videolar ile dikkat çeken bir isim olan Mehmet Uygar Aksu, dijital medya mecralarında MUA olarak da bilinir. Başarılı isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.Mehmet Uygar Aksu kimdir, kaç yaşında? MUA lakaplı Youtuber Mehmet Uygar Aksu hayatı ve biyografisi!

Youtube'da videolar paylaşan Mehmet Uygar Aksu, kimi zaman parodi videolar da çekerek izleyenleri güldürüyor. Peki, Mehmet Uygar Aksu kimdir?

MEHMET UYGAR AKSU KİMDİR?

18 Temmuz 1994'de Kastamonu'da doğdu. Kastamonu'da yaşıyor. 2012 yılında Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümünden mezun oldu. 2012 yılının yaz aylarında kameralı görüşme sitesinde çektiği videolar ile tanındı. Gelen olumlu tepkiler/yorumlar üzerine bu videolara ''Vol'' adını vererek Mehmet Uygar Aksu ( MUA ) olarak videolarına devam ediyor. Aynı zamanda parodi rap olarak şarkılar yapmaya başladı.

Sosyal medya dünyasının ünlü isimlerinden biri olan MUA, 2012 yılından bu yana Youtube'da içerik üretmeye devam etmektedir. Günümüz itibariyle Youtube video kanalında abone sayısı 907 Bin, Instagram sayfasında ki takipçi sayısı ise yaklaşık yarım milyon civarındadır. Birbirinden komik ve mizah dolu içerikleri ile her geçen gün takipçi sayısını arttırmaktadır.