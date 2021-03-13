Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor
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Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

13.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:55

Hatay'ın Hassa ilçesinde yarım asırdan fazla tahta araba yaparak çocukları mutlu eden Mehmet Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği zamana ve teknolojiye meydan okuyarak sürdürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yarım asırdan fazla tahta araba yaparak çocukları mutlu eden Mehmet Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği zamana ve teknolojiye meydan okuyarak sürdürüyor.

Amanos Dağları'nın eteklerindeki Arpalıuşağı Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Delioğlu, 60 yıldan beri çam ağaçlarından elde ettiği çıtaları çivi ve tutkalla birleştirip 3 teker takarak tahta arabaya dönüştürüyor.

Yapım işinin yanı sıra çocukların kırılan tahta arabalarını tamir eden Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Delioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından beri tahta araba yaptığını, çocukların bunlarla eğlendiğini gördüğünde mutlu olduğunu anlattı.

Mesleğin kendisine dedelerinden kaldığını anlatan Delioğlu, "Bana bu işi öğreten dedem oldu ama babamdan da bir şeyler öğrendik. Benim gibi başka ustalar da var. Tahta arabaların çatısı çam ağaçlarından özel biçilir ve bulgu sistemiyle delinir. Tekerleri ise atık lastikleri işleyip yapıyoruz. Bir günde ancak 1 araba yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Tahta 3 tekerli arabaların Amanos Dağları'nın eteklerinde yaşayan çocukların eğlence kaynaklarından birisi olduğuna işaret eden Delioğlu, "Çocukluğumuzda tahta araba için özel etkinlikler yapardık. Şimdi de yaygın ama günlerimizdeki kadar değil. Çocuklarımız, torunlarımız inşallah teknolojik oyuncaklar yerine bu oyuncağı kullanmayı sürdürür." dedi.

Arkadaşlarıyla tahta arabasıyla oynayan 13 yaşındaki Menderes Çolak da araba sürmenin çok eğlenceli olduğunu, oyuncakları bozulduğunda veya kırıldığında Mehmet ustaya tamir ettirdiklerini anlattı.

11 yaşındaki Murat Delioğlu ise arkadaşlarıyla tahta araba sürmeyi çok sevdiğini kaydetti.

Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor
Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor
Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor
Mehmet ustanın elinden çıkan tahta arabalar 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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