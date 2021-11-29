Politik çıkışları ve açıklamalarıyla gündem olan Mehmet Sevigen, Chp'den ihraç edildi. Gelişme sonrası vatandaşlar, Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen CHP'den neden ihraç edildi? sorularını araştırdı.

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 Malatya doğumludur.

Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş Adamlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babası.XIX., XX., XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Genel Sekreter Yardımcılığından istifa etmesi

CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak 2009 yerel seçimleri aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Sevigen bu iddiaları reddetmiş ve hayatı boyunca dürüstlükten ayrılmadığını söylemiştir. Ancak Ali Topuz'un TV de istifa talepleri ve Vatan gazetesinin baskısı üzerine 20 Şubat 2009 tarihinde istifa etmiştir.

İstifasında "bir gazete genel yönetmenin talebini yerine getirmediği için saldırıldı ve isteğini yerine getirmemekle ne kadar haklı olduğum ortaya çıkmıştır" diyerek Zafer Mutlu'yu isim vermeden suçlamıştır. Bazı gazetelerde Sevigen'e yönelik operasyonun düğmesine parti içinden basıldığını iddia etmişlerdir. Ancak CHP lideri Baykal, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, Sevigen'e sahip çıkmıştır.

MEHMET SEVİGEN, CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden ihraç edildi.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.

TANJU ÖZCAN VE ALİM KARACA'NIN DURUMU OCAK AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle "uyarı cezası" istemiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararların ise 2022 yılının ocak ayında yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

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