Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması ne zaman? Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması, Adalet Bakanlığı tarafından düzenleniyor. ''Bir ömür adalet uğruna'' sözüyle başlayan yarışmaya başvuru nasıl ve nereden yapılır araştırılıyor.

Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması ödülü nedir? 2015'te şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve gençlere örnek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından öykü ve deneme yarışması başlatıldı. Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması başvuruları yarismaodul@adalet.gov.tr mail adresi üzerinden yapılacak.

MEHMET SELİM KİRAZ ÖYKÜ VE DENEME YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmanın jürisi Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan, Muhit dergisi Genel Yayın yönetmeni şair yazar İbrahim Tenekeci, yazar Leyla İpekçi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve yazar Necip Tosun'dan oluşuyor.

Adaylar yazdıkları öykü ve denemeyi 6 nüsha halinde ilanda belirtilen adrese, dijital nüshasını da e-mail olarak gönderecek. Yarışmaya 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. 1 Şubat'tan sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmada başarılı olan eserler Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu 31 Mart 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı'na ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Başvuru adresi olan mail adresi yarismaodul@adalet.gov.tr'dir.

ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmada her alan için 1. olan adaya 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncülüğü elde eden yarışmacıya da 15 bin TL ödül verilecek.