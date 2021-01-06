Mehmet Ocaktan kimdir? Mehmet Ocaktan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ocaktan hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Ocaktan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ocaktan kimdir? Mehmet Ocaktan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ocaktan hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Ocaktanhakkında araştırmalar yapılıyor. İşte detaylar...

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Karyağmaz Köyü'nde doğdu. Mehmet Ocaktan, İlk öğrenimini Karyağmaz köyünde, ortaokulu Bursa Yıldırım Bayazıt ortaokulunu bitiren Ocaktan, lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ocaktan, Yeni Şafak gazetesinde, Yayın Yönetmenliği, Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde 23. Dönem Bursa milletvekili seçildikten sonra, gazetecilik hayatını noktaladı. 2011 yılında gazeteciliğe geri döndü ve Star Gazetesi'nin başına geçti. Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine atandı. 24 Kasım 2014 tarihinde Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevinden alındı. 15 Nisan 2015 tarihinde yeni kurulan Karar.com isimli internet haber portalinin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Mehmet Ocaktan

İlk ciddi şiir çalışmalarına üniversite yıllarında başlayan Mehmet Ocaktan, Mavera, Yönelişler, Üç Çiçek, Şiir Atı, Gergedan, Bürde, Kaşgar, İpek Dili, Sombahar, Gösteri ve Dergâh dergilerinde şiirler yayımladı. Dergibi adlı internet sitesinde röportajları yayınlandı. Zaman zaman edebiyat dergilerinde şiir üzerine yazılar da yayımlayan Ocaktan'ın 'Rüzgarla yaslı' (1984), 'Kırık bir rüya denizi' (1990) ve 'Aşk meleği' (1996) adında üç şiir kitabı bulunuyor.