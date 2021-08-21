Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?

Daha önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörü oldu. Bu açıklamanın ardından Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isim oldu. Vatandaşlar internette en çok "Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 3 Kasım 1965 yılında Pütürge, Malatya'da doğan, Türk akademisyen, fizik profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesinde fiber optik sensörler alanında tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.

1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak atandı.

21 Ağustos 2021'de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.