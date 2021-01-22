Mehmet Murat Tuncer kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Mehmet Murat Tuncer kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

22.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:53
Mehmet Murat Tuncer kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Ünlü doktor Mehmet Murat Tuncer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Mehmet Murat Tuncer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi branş? Mehmet Murat Tuncer hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bazı TV programlarına da katılan Mehmet Murat Tuncer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Mehmet Murat Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında?

MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

M.Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1974 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981 yılında dereceyle mezun oldu. 1997 yılında profesörlüğe yükseltildi. Evli 2 çocuk babası. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesidir.

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