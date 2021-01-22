Mehmet Murat Tuncer kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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Bazı TV programlarına da katılan Mehmet Murat Tuncer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Mehmet Murat Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında?

MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

M.Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1974 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981 yılında dereceyle mezun oldu. 1997 yılında profesörlüğe yükseltildi. Evli 2 çocuk babası. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesidir.