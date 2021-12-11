Mehmet Metiner sesi titreyerek acı haberi canlı yayında paylaştı! Sunucu ne yapacağını bilemedi

CNNTürk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programına katılan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında kötü bir haber aldı.

"VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" diye konuştu.

KONUKLAR BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bu sözlerin ardından sunucu Başak Şengül ve konuklar Metiner'e başsağlığı diledi. Bu sırada Mete Yarar, ayağa kalkarak Metiner'e sarıldı. Daha sonra Metiner stüdyodan ayrıldı.

"ÜZÜNTÜM SONSUZ"

Mehmet Metiner, ablasının vefatıyla ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner paylaşımında "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.