Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj
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Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj

20.11.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:59

Bülent Arınç'ın canlı yayındaki açıklamalarının Cumhur İttifakı'na sabotaj olduğunu belirten eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Arınç'ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız" dedi.

Dün akşam konuk olduğu Habertürk ekranlarında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'de çok sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Arınç'ın canlı yayındaki açıklamalarını eleştiren Metiner, "Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içeride. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK'dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur İttifakı'na sabotaj" ifadelerini kullandı.

İşte Metiner'in diğer paylaşımları;

"Cumhurbaşkanımızın 'yeni dönem' vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç'ın çıkıp bugüne kadar Reis'in ve AK Parti'nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir.

"KILIÇDAROĞLU'NA NİYE KIZIYORSUNUZ?"

Arınç'ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz. Sahi Kemal Kılıçdaroğlu'na niye kızıyorsunuz ki bu durumda? Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu'na?"

Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj

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