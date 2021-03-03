Mehmet Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Mehmet Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

03.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:25
Mehmet Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mehmet Hattat, 1946 senesinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Hattat hayatı ve biyografisi nedir?

Mehmet Hattat, 1946 senesinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Hattat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MEHMET HATTAT KİMDİR?

Mehmet Hattat, 1946 senesinde Kayseri'de dünyaya geldi. Kardeşleriyle birlikte 1960'ların başında yol ve köprü inşaatı yaparak iş hayatına atıldı. Sakar geçidi, Gökova'ya inen Muğla Marmaris yolu, İstanbul'daki Aksaray Çarşısı ve viyadükleri gibi yol ve köprü işleri yaptılar. 1971 senesine kadar inşaat işleri devam ettikten sonra Kardeşleri Yaşar Hattat Kayseri'ye döndü. Daha sonra Hema kuruldu.

Mehmet Hattat 1973 senesinde kardeşleri Emin ve Ahmet Hattat ile birlikte Çerkezköy'de Hema Hidrolik'i kurdu.

1974 senesinde Ankara'da şanzıman ve diferansiyel üreten Hema Dişli, 1976 senesinde Kayseri'de Hema Traktör kuruldu. Sonra üç kardeşin yolları 1978 senesinde ayrıldı ve fabrikalar paylaşıldı. Emin Hattat, Hema Dişli fabrikasını aldı. Ahmet Hattat Kayseri'deki Ford Traktör fabrikasını aldı. Emin Hattat dışında diğer kardeşler işlerinde başarılı oldu. Mehmet Hattat, Çerkezköy'deki Hema Hidrolik fabrikasını devralarak üretime devam etti.

Mehmet Hattat 1978 senesinde işlerinin ağırlığını endüstriye kaydırdı. Çerkezköy'de Hema Endüstri'yi kurdu. Hema Endüstri, 2006 senesini 600 milyon dolar iş hacmiyle kapadı, 90 milyon dolar ihracat yaptı.

Hattat Holding bünyesindeki 14 şirketin 13'ünün yönetim kurulu başkanı Mehmet Hattat'tır.

Mehmet Hattat, 2013 senesinde Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar serveti ile 29. sırada yer aldı.

Mehmet Hattat evli ve üç çocuk babasıdır.

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