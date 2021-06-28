Mehmet Hanifi Kutlar; 2021 Yılında 1 Milyon Hasta Hedeflediklerini İfade Etti

Estecapelli ve Benc Turizm kurucu ortaklarından olan genç girişim Mehmet Hanifi Kutlar; 2021 yılında, 1 milyon hasta hedeflerinin olduğunu ifade etti. Sağlık turizmi direktörü olarak, başarılı işlere imza atan genç girişimci, sağlık turizminin gelirinin 8 milyar doları aştığını ve 2023 yılında hedefin 5 milyon yabancı hasta olduğunu sözlerine ekledi.

2019 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemize 800binden fazla yabancı hastanın geldiğini ifade eden genç girişimci, gelen yabancı hastaların çoğunlukla kişisel bakım ve saç ekimi konusunda Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunun yanında diş tedavisi, obezite, tüp bebek gibi tedaviler için de ülkemizi tercih ettiklerini vurguladı.

2023 Yılı Hedefi 40 Milyon Dolar Gelir

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, 2010 yılından beri 100bin yabancı hasta sayısının bu sene itibariyle 10 kat arttığının da altını çizen Mehmet Hanefi, hizmet kalitesinin üst seviyede olduğu ülkemizde, 2021 yılında 1 milyon olarak hedeflenen yabancı hastanın, 2023 yılında 5 milyona çıkması ve böylece gelirin 40 milyon dolar olmasını beklediklerini vurguladı.

Hizmet kalitesinin yanında; pandemi sürecinde alınan tedbirlerinde üst seviyede olmasıyla birlikte, Türkiye'deki sağlık turizminin daha da hareketlendiğini sözlerine ekleyen Hanefi; Almanya, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerden birçok hastanın, ülkemizi tercih ettiklerini de söyledi.

Üst Seviye Sağlık Hizmeti

Özellikle pandemi sürecinde birçok sektörün sekteye uğradığını, ancak alınan sıkı tedbirler sayesinde, ülkemizde sağlık hizmetlerinin üst seviyede verildiğini ifade eden Hanefi, sağlık turizmi kapsamında; sigorta işlemlerinin, yiyecek içecek masraflarının, tercüme, konaklama, hastane, sağlık personeli gibi birçok unsurun, üst seviye verildiği ifade etti.

Aynı zamanda tüm bu hizmetlerin dünya standartları kapsamında, tüm önlemler alınarak, sıkı ve kontrollü periyotlar halinde gerçekleştirildiğini ifade eden Hanefi; sağlık turizminde alınan başarılı sonuçların hem ülke ekonomisine katkı sağladığını hem de ülkemize itibar kazandırdığının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler