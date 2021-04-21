Mehmet Hakkı Alma kimdir? Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma'nın hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Hakkı Alma kimdir? Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma'nın hayatı ve biyografisi!

Mehmet Hakkı Alma kimdir? Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma'nın hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Hakkı Alma kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başarılarla tamamladığı eğitim hayatının ardında pek çok makale ve projenin altına imza atan Mehmet Hakkı Alma hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma'nın hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak edilen isimlerden biri de Mehmet Hakkı Alma oldu. Mehmet Hakkı Alma kimdir? Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma'nın hayatı ve biyografisi! sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MEHMET HAKKI ALMA KİMDİR?

Mehmet Hakkı Alma, halen Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliği (TÜBA) görevini sürdürmektedir. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Ağrı nüfusuna kayıtlı olup evli ve üç çocuk babasıdır.

MEHMET HAKKI ALMA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1984 yılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği okuyan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü de başarıyla tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü 1988 yılında birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, Yüksek Lisansını da KTÜ'de yaptı.

1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, doktorasını Japonya/Kyoto Üniversitesinde 1996 yılında Odun bilimi ve Teknolojisi bölümünde yaptı. Japonya'da bulunduğu esnada Nobel ödülü alan birçok bilim insanı ile beraber çalışmalarda bulundu.

100'den fazla SCI yayını, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 20'den fazla makalesi, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 120'den fazla bildirisi, yürütücülüğünü üstlendiği 21 adet TÜBİTAK ve 70'den fazla diğer bilimsel projelerde görev alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, bugüne kadar 30'dan fazla yüksek lisans, 20'den fazla doktora öğrencisi mezun etmiş olup, halen 13 doktora ve yüksek lisans öğrencisi çalıştırmaktadır.

Birçok akademik ve idari görevde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, halen Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliği (TÜBA) görevini sürdürmektedir. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Ağrı nüfusuna kayıtlı olup evli ve üç çocuk babasıdır.

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