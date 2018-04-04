Mehmet Hakan Atilla İçin En Az 15 Yıl Hapis Cezası İstendi

ABD'deki ambargo davasında yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcılık, en az 15 yıl hapis, 50 bin ila 500 bin dolar arasında da para cezası verilmesini istedi.

11 Nisan'da görülecek ceza duruşmasından önce mahkemeye ceza önerisini sunan savcılık makamı, davanın yargıcı Richard Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis cezası talebinde bulundu.

Savcılık ayrıca mahkemeden 50 bin ila 500 bin dolar para cezası verilmesini istedi.

Atilla'nın avukatları ise daha önce mahkemeye sundukları 75 sayfalık dilekçede, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için dört, beş yıl hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, müvekkillerine bunun çok altında "adil ve merhametli" bir ceza verilmesini talep etmişti.

Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.

Mahkeme jürisi Atilla'yı altı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu

Ocak ayında mahkeme jürisi, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'ya ABD ve özellikle de "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltildi.



Jüri, kara para aklama haricinde tüm suçlamalardan Atilla'yı suçlu buldu.

Davada tutuklu bulunan diğer isim olan Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab da yargılama süreci başlamadan önce savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etti. Zarrab, davada iddia makamı adına tanıklık yaptı.

Atilla ve Zarrab'ın çarptırılacağı cezaya davanın hakimliğini yapan New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman karar verecek.