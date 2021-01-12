Mehmet Güneş kimdir? Doya Doya Moda'da Evlilik programıyla tanınan Mehmet Güneş kaç yaşında, nereli?

Mehmet Güneş kimdir? Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Mehmet Güneş, uzun bir süre sonra Doya Doya Moda yarışmasında ortaya çıktı. Gelin adaylarından Bahar ile bir dargın bir barışık süren beraberliği uzun süre konuşulan Doya Doya Moda'da Özde'ye eşlik edecek. Peki, Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 12 Ocak Salı günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Özde'ninbugün fanlarıyla buluşmaya gittiği kombininde ona Mehmet Güneş eşlik etti. Doya Doya Moda Mehmet Güneş internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Özde'nin partneri Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güneş instagram hesabı! sorularının cevapları!

MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda'da yeni bir formata geçildi. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'da artık eş halinde yarışılacak. Erkek yarışmacılardan biri de Mehmet Güneş oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 19 kardeş olduklarını ve 10'nun erkek olduğunu belirten Güneş, kardeşlerini kendisinin giydirdiğini söyledi.Mehmet Güneş, turizm işiyle ilgileniyor.

Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor.