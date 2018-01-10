Mehmet Fatih Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın çalışanlarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Aslan, mesajında "Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bunları yaparken basın mensuplarının; basın meslek ilkelerini gözetmesi, kişilik haklarına saygı göstermesi, dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin kullanılmasına ve korunmasına özen göstermesinin de son derece önemli olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP