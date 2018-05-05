Mehmet Fatih Akgül MHP'den Milletvekili Aday Adayı

Çocukluğundan beri Ülkücü teşkilatının her kademesinde görev yapan Türkçe öğretmeni Mehmet Fatih Akgül, MHP Gaziantep'ten milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Çocukluğundan beri ülkücü hareketin birçok kademesinde görev yapan Akgül, 2006-2008 yılları arasında Ülkü Ocakları Gaziantep il teşkilatı başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Akgül, 13 yıldır milli eğitim bünyesinde Türkçe öğretmenliği yapıyor. Gaziantep'in Milliyetçi ülkücü hareketin kurulduğundan beri en önemli mücadele merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Akgül, ülkenin içinde bulunduğu durumun kendisini göreve çağırdığının altını çizen Akgül, göreve talip olduğunu belirtti. - GAZİANTEP