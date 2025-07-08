Mehmet Engin Tüter kimdir, 110 bin euro alan Mehmet Engin Tüter mesleği ne?

Mehmet Engin Tüter kimdir, 110 bin euro alan Mehmet Engin Tüter mesleği ne?
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Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "Rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde 4 gündür gözaltında bulunan ve Manavgat Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Mehmet Engin Tüter kimdir, 110 bin euro alan Mehmet Engin Tüter mesleği ne?

Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter savunmasında parayı aldığını kabul etti. Bu paranın iki iş insanı arasında olduğunu, belediye adına almadığını ve komisyon olduğunu savunan Tüter tutuklandı. Mehmet Engin Tüter kimdir, 110 bin euro alan Mehmet Engin Tüter mesleği ne?

MEHMET ENGİN TÜTER KİMDİR?

Mehmet Engin Tüter, 17 Haziran 1981 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğmuştur. Hem iş dünyasında hem de yerel siyasette aktif görevler üstlenen Tüter, kamuoyunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanınmaktadır.

Eğitim yolculuğuna doğduğu ve büyüdüğü Manavgat'ta başlayan Tüter, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Üniversite eğitimi hakkında kamuya açık bir bilgi bulunmuyor; ancak iş yaşamında elde ettiği birikim ve tecrübeler, onu yerel yönetimlerde etkili bir pozisyona taşıdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı

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