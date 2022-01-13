Mehmet Emin Ekmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi!

Mehmet Emin Ekmen kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen mesleği nedir? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen (15 Mayıs 1975, Batman) Türk avukat ve siyasetçi.

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır.

Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

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