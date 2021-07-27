Mehmet Efe, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

NİĞDE'de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Mehmet Efe Karabulut, hayatını kaybetti.

NİĞDE'de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Mehmet Efe Karabulut, hayatını kaybetti.

Mehmet Efe Karabulut bugün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan gölete girdi. Bir süre sonra Karabulut'un suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karabulut, AFAD ekibi tarafından göletten çıkarıldı. Gencin cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı