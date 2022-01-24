Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte hayatı ve biyografisi

Ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olan Mehmet Dinçerler, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim haline geldi. Mehmet Dinçerler hayatı, şarkıcı Hadise ile olan birlikteliği sonrası merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir?

Mehmet Dinçerler kimdir? sorusunun yanıtı merakk edilen konular arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı birlikteliğin ardından magazin dünyasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Mehmet Dinçerler nereli, kaç yaşında?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen ve aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler, ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in de oğludur.

ÖZEL HAYATI

Bir dönem adı Asena Atalay ile anılan Dinçerler, şimdilerde ise şarkıcı Hadise ile yaşadığı birliktelik ile gündemde.

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