Mehmet Demir kimdir? Bkm.Asb.Kd.Mehmet Demir'in şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü!
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Bkm.Asb.Kd. Mehmet Demir şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki evine ulaştı. Bkm.Asb.Kd. Mehmet Demir kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmet Demir'in şehadet haberi, evine ulaştı. Bkm.Asb.Kd. Mehmet Demir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…
MEHMET DEMİR KİMDİR?
Helikopter kazasında şehit olan Başçavuş Mehmet Demir'in Memleketi Kahramanmaraş olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.