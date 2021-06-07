Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok

Koronavirüs salgın sürecinde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısını uyguladığını söyledi. Türkiye'de de kullanılan aşıya 3-17 yaşındaki çocuklar için uygulama izni veren Çin'i sert bir şekilde eleştiren Ceyhan, "Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin'den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısını uyguladığını söyledi.

"BİR TANE BİLE ÇALIŞMA YAYINLANMADI"

Prof. Dr. Ceyhan, "Yine Çin'den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac'ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2.5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı" açıklamasında bulundu.

"ÇİN'DEN ALINAN ÜRÜNLER ÜLKELERİN ELİNDE KALDI"

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti: "Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin'den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız."