Mehmet Cemil Acar'a ne oldu? DHMİ'nin eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar neden tutuklandı?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) uzun yıllar görev yapmış olan Mehmet Cemil Acar'ın adı, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrasında yeniden gündeme geldi. Emeklilik sürecinin hemen ardından yürütülen soruşturma ve ele geçirilen varlıklar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Mehmet Cemil Acar'ın tutuklandı mı, neden? Mehmet Cemil Acar'a ne oldu? İşte merak edilen detaylar ve son gelişmeler...

MEHMET CEMİL ACAR TUTUKLANDI MI, NEDEN?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Acar'ın bir bankadaki özel kasasında yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.

Mehmet Cemil Acar'a ne oldu

Yetkililer tarafından yürütülen operasyon sonucunda, Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen maddi varlıklar, soruşturmanın seyrini değiştirirken, elde edilen deliller doğrultusunda Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen adli süreç devam ederken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.