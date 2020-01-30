Mehmet Cebeci kimdir? Mehmet Cebeci kaç yaşında, nereli?

30.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:00

Trabzonlu olan Mehmet Cebeci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü görevinden alındı. 1997 yılında girdiği İBB bünyesinde farklı alanlarda görev yaptı. Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Mehmet Cebeci hayatı, biyografisi.

MEHMET CEBECİ KİMDİR?

Cebeci, aslen Trabzonludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünde eğitim aldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

1989 yılında özel bir şirketin muhasebe departmanında iş hayatına başlayan Mehmet Cebeci, 11 Ağustos 1997 tarihinde İBB Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. 1999 yılında Tabldot Muhasebe Şefi, 2007 yılında müdür yardımcısı olarak çalıştı ve sonrasında 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak atandı.