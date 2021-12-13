Mehmet Boynukalın da "Temennimiz ve duamız" diyerek asgari ücret için rakam verdi - Haberler
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Mehmet Boynukalın da "Temennimiz ve duamız" diyerek asgari ücret için rakam verdi

Mehmet Boynukalın da
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla adından söz ettiren Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın, son olarak asgari ücretle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Boynukalın, "Duamız ve temennimiz bu yönde" dedi.

Asgari ücret çalışmalarında son viraja girildi. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantı sonrası netleşecek.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daAyasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın, "Asgari ücretin 4000 tl veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle 'havaic-i asliye'sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla" ifadelerini kullandı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Mehmet Boynukalın da 'Temennimiz ve duamız' diyerek asgari ücret için rakam verdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Kobra Murat :Gunde 5 vakit namaz kildiriyorsun, 8 saat alin teri doken, kimi islerde canini riske eden isciden fazla para aliyorsun. Lojman vsyi de saymiyorum. Bana kalsa imamliga part time maas verirdim, saat ucreti de asgari ucretliyi gecemezdi. Benimki de iste gorusten ibaret. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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