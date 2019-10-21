Mehmet Ayvalıtaş davasında sanıklara 6 yıl sonra beraat

21.10.2019 13:47

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraatlerine karar verdi.



Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş katılırken, kazada hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Müşteki avukatı Sevgi Evren Köroğlu, "Bu kaza 2 Haziran 2013 tarihinde yaşandı. Biz o tarihten beri 6 buçuk yıllık süreçte adalet arayışındayız. Bir celse daha geçerse yedinci yıl olacak. Biz 2013 tarihinden bu yana adalet arayışı içindeyiz. Dosya kapsamında alınan raporlar taraflıdır. Dosyada yer alan somut deliller, görüntüler, her iki sanığın da kusurlu eylemleri nedeniyle kazanın meydana geldiğini göstermiştir" dedi.



"Bu olay bir trafik kazasıdır"



Sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise olayın başından beri bir trafik kazası olduğunu belirterek, "Benim müvekkilim de 15 gün psikolojik tedavi gördü. Onlar da etkilendi, üzüldü. " diye konuştu.



Müşteki Ali Ayvalıtaş'ın avukatı Ömer Kavilli de bu davanın gezi davasının bir parçası olduğunu söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, müvekkilinin beraatini istedi.



"Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı"



Son sözleri sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Karşı tarafın acısını paylaşıyorum" diyerek üzgün olduğunu söyledi.



Beraat ettiler



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın olayda kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 2 Haziran 2013 günü gece saatlerinde Mehmet Ayvalıtaş'ın da aralarında bulunduğu bir grubun yolu trafiğe kapatmak istediği anlatılmıştı. Sanıklar taksi şoförü Cengiz Aktaş ve Görkem Demirbaş'ın kullandıkları araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybettiği, Seyit Kartal'ın ise yaralandığı belirtilmişti.



İddianamede, Demirbaş ile Aktaş'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA