Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın nereli, kaç yaşında? Mehmet Aydın, Çiftlik Bank adı altında online şirket kurup binlerce insanı dolandırarak kayıplara karıştı. Bursa'da doğan Aydın, Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. 2019 yılında İnterpol'ün en çok arananlar listesinde yer aldı. Peki, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yakalandı mı?

Mehmet Aydın, 2016 yılında 10 bin lira ile kurduğu Çiftlik Bank aracılığı ile 500 milyon vurgun yaparak ortalardan kayboldu. 2.5 yıldır firari olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kaç yaşında? Aydın, Çiftlik Bank adlı şirketi Kuzey Kıbrıs merkezli kurmuştu. İşte, detaylar...

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

18 Nisan 2020'de resmi gazetede yayınlanan infaz karar namesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.

MEHMET AYDIN YAKALANDI MI?

Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.