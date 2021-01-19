Mehmet Aras dilini kesti
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Mehmet Aras dilini kesti

19.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:51
Mehmet Aras dilini kesti

'Arka Sokaklar' dizisinde oynayan Mehmet Aras, dilini kesti. İşte detaylar

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde Bekir adlı bir kabadayıyı canlandıran Mehmet Aras, geçtiğimiz günlerde dişine dolgu yaptırmak üzere Ümraniye'de bir tıp merkezine gitti. Hasta koltuğunda otururken büyük bir acı yaşayan oyuncunun dilinin kesildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aras; "Fiyatlar uygun dedik; içeri girdik.. Girmez olaydık.. Doktor hanımın acemiliğine denk geldik; dilimi kesti… Altı üstü bir dolgu yaptırmak istedim. Suçum neydi" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı. Aras'ın adı geçen tıp merkezine dava açacağı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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