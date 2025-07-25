Mehmet Anıl Yüksel neden öldürüldü, Mehmet Anıl Yüksel'i kim öldürdü?

Mehmet Anıl Yüksel neden öldürüldü, Mehmet Anıl Yüksel'i kim öldürdü?
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Balıkesir'in Havran ilçesinde görev yapan AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Yüksel, saldırı sırasında isabet eden kurşunla yere düşerken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi olan 33 yaşındaki Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hastanede hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırıda Yüksel'e isabet eden kurşun nedeniyle yere düşerken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

MEHMET ANIL YÜKSEL NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi olan 33 yaşındaki Mehmet Anıl Yüksel, 24 Temmuz 2025 akşamı saat 19.00 sularında Hamambaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın nedeni henüz netleşmedi. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü, siyasi ya da kişisel husumet gibi olasılıkların değerlendirildiği belirtildi. Ancak kamuoyuna açıklanmış kesin bir sebep bulunmuyor.

MEHMET ANIL YÜKSEL'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. Ancak şu ana kadar fail ya da faillerin kimlikleri tespit edilemedi. Olay yerindeki kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve adli incelemeler değerlendirme aşamasında.

MEHMET ANIL YÜKSEL KİMDİR?

Mehmet Anıl Yüksel, Balıkesir'in Havran ilçesinde doğmuş ve burada siyaset yapmaktaydı. AK Parti'den Havran Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyordu. 33 yaşındaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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