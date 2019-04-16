Mehmet Ali Erbil'den Kızı Sezin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı!

Evde geçirdiği kaza nedeniyle uzun süre hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil, doğum günü olan kızı Sezin Erbil'in doğum gününü en duygusal şekilde kutladı.

"İLK GÖZ AĞRIM"

TV ekranlarının sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil'in doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile kutladı. Ekim ayında geçirdiği kazanın ardından uzun süre tedavi gören Erbil, videoda: "Sezin'im, ilk göz ağrım, zor günlerimin en büyük destekçisi, canım kızım. Yeni yaşın sana, senin gibi sonsuz güzellikler sunsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızım oldun. Seni çok seviyorum." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sezin Erbil ise Mehmet Ali Erbil'in doğum günü paylaşımına, "Canım babam teşekkür ederim. Allah başımdan eksik etmesin seni..." yanıtını verdi. Sezin Erbil'in yanı sıra pop şarkıcısı Demet Akalın'da, ''Ayyyy aşkım benim ya iyiki doğdun sezoşşş. Senin için dualarım kalbimde kalsın. iyiki doğdun'' yorumunu yaptı. Seda Sayan ve Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de Erbil'in doğum gününü kutladı.