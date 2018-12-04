Mehmet Ali Erbil'in Doktoru Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 42 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Evinin banyosunda düşerek kaburgaları zarar gören ve bu sırada eski 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Erbil'in hayat mücadelesi devam ediyor.

Jan Klod Kayuka

"TEPKİ VERİYOR"

Maslak'ta özel bir hastanede tedavisine devam edilen ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin durumu hakkında şunları söyledi: "Farklı bir şey yok. Gırtlağında bir delik açıldığı doğrudur çünkü vücudun daha rahat nefes alması için gerekli operasyondu. Biz de bundan sonra daha olumlu gelişmeler ümit ediyoruz. Şimdi metroyla hastaneye geçiyorum ve bir an önce kontrollerimi yapacağım. Ağızdan beslenemeyen biri için kilo kaybı normaldir; ancak 30 kilo verdiğine dair çıkan haberler yalan. Bizi duyuyor ve tepki veriyor ama böyle bir durumda sonuç için konuşamıyoruz."