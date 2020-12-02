Mehmet Ali Erbil'in ayakta mutluluk pozu
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Mehmet Ali Erbil'in ayakta mutluluk pozu

02.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:24
Mehmet Ali Erbil'in ayakta mutluluk pozu

KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil (63) kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde eski eşi Nergis Kumbasar'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.

KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil (63) kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde eski eşi Nergis Kumbasar'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.  Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi. 

(Fotoğraf) 

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Mehmet Ali Erbil'in ayakta mutluluk pozu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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