Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi
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Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da bulunan bir hayvanat bahçesinde yer alan aslana kendi adını koydu.

Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi
01.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:59

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana adını verdi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıtmıştı.

Sevenleri Mehmet Ali Erbil'e destek verirken, "Park of İstanbul"da erkek bir aslana "Mehmet Ali" isminin verildiği görüldü.

Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan 2 aylık aslana ismi verdi
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