Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü
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Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

17.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:23
Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

ERBİL'İN KEYFİ YERİNDE Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene kısır getirdi.

Ünlü şovmen, meslektaşı Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Hürriyet

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