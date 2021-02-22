Mehmet Ali Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Ali Aslan hayatı nedir?
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Mehmet Ali Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Ali Aslan hayatı nedir?

22.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:14
Mehmet Ali Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Ali Aslan hayatı nedir?

Mehmet Ali Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Ali Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

Mehmet Ali Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Ali Aslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ASLAN KİMDİR?

Midyat doğumlu olan Mehmet Ali Aslan, eğitimcidir. Bir süre önce kapatılan Mihallemi Derneği Başkanlığını da yapan Aslan, birbirinden ilginç çıkışları medyada her zaman gündeme gelen biri isim. Midyat ilçesi'ne bağlı Mercimekli Köyü'nde daha önce ölümünün ardından Michael Jackson için gıyabi cenaze namazı kılıp helvasını dağıtarak bu konuda uzun süre gündeme gelmişti.

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